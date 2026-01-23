Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 15.01.2026, 06:00 Uhr, bis 22.01.2026, 19:30 Uhr kam es im Pappelweg in Erpolzheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bislang Unbekannte Täter drangen während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner über ein Kellerfenster in das Anwesen ein, nachdem ein davor befindliches Metallrohr herausgebrochen worden war. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume durchsucht. Entwendet wurden Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie ein Schmuckkästchen. Weitere Wertgegenstände blieben augenscheinlich unberührt. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

