Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Großkarlbach (ots)

In der Zeit vom gestrigen Donnerstag, 22.01.2026, 17:30 Uhr, bis heute Morgen, etwa 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Silvanerstraße in Großkarlbach. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

