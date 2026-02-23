PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsamer Einsatz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, der Stadt Siegen und der Bundespolizei in der Siegener Innenstadt - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Am Freitag (20. Februar) haben die Kooperationspartner "Sichere Innenstadt", die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, die Stadt Siegen und die Bundespolizei einen gemeinsamen Präsenz- und Kontrolleinsatz in der Innenstadt durchgeführt. Fast 15 Beamtinnen und Beamte samt Diensthund sind auf Streife gewesen.

Insgesamt verlebten die Einsatzkräfte aber einen ruhigen Abend. Zwischen 16:00 und 00:00 Uhr wurden zahlreiche Personen kontrolliert. Letztlich kam es zu drei Ordnungswidrigkeiten (allesamt im Straßenverkehr). Insgesamt 12 Personen wurden durchsucht, bei zwei Personen erstreckte sich die Kontrolle auch auf mitgeführte Taschen. Die Kontrollen ergaben keine Verstöße. Fünf Personen erhielten an diesem Abend einen Platzverweis, eine Person wurde in Gewahrsam genommen.

Im Rahmen einer Vermisstenfahndung nach einem abgängigen Minderjährigen verbuchten die Kräfte einen Fahndungserfolg. Sie konnten in der Innenstadt den Gesuchten antreffen und diesen im weiteren Verlauf an den Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

