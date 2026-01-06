PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Die Feuerwehr Hagen unterstützt beim Stromausfall in Berlin

FW Hagen: Die Feuerwehr Hagen unterstützt beim Stromausfall in Berlin
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen (ots)

Heute Morgen (06.01.) um 05:00 sind sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Hagen mit einem leistungsfähigen Notstromaggregat in Richtung Berlin aufgebrochen. Der Feuerwehranhänger Notstrom ist zusammen mit einem Gerätewagen als Zugfahrzeug für den Katastrophenschutz durch das Land NRW beschafft worden. Fünf dieser Komponenten wurden jetzt nach Berlin entsandt, darunter auch die aus Hagen. Das von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr betreute Gerät kann mit dem leistungsstarken Aggregat bis zu 200 Haushalte oder z.B. auch ein Krankenhaus mit Strom versorgen. In den nächsten Tagen werden wir so die Berliner Kollegen dabei unterstützen, weitere Bürgerinnen und Bürger wieder mit Elektrizität zu versorgen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren