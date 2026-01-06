FW Hagen: Die Feuerwehr Hagen unterstützt beim Stromausfall in Berlin

Feuerwehr Hagen

Die Feuerwehr Hagen unterstützt beim Stromausfall in Berlin

Heute Morgen (06.01.) um 05:00 sind sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Hagen mit einem leistungsfähigen Notstromaggregat in Richtung Berlin aufgebrochen. Der Feuerwehranhänger Notstrom ist zusammen mit einem Gerätewagen als Zugfahrzeug für den Katastrophenschutz durch das Land NRW beschafft worden. Fünf dieser Komponenten wurden jetzt nach Berlin entsandt, darunter auch die aus Hagen. Das von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr betreute Gerät kann mit dem leistungsstarken Aggregat bis zu 200 Haushalte oder z.B. auch ein Krankenhaus mit Strom versorgen. In den nächsten Tagen werden wir so die Berliner Kollegen dabei unterstützen, weitere Bürgerinnen und Bürger wieder mit Elektrizität zu versorgen.

