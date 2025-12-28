Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Umgang mit Feuerwerk an Silvester

Hagen (ots)

Der Jahreswechsel naht und somit auch die Verwendung von Feuerwerk. Jedes Jahr verletzten sich zahlreiche Menschen beim nicht sachgerechten Umgang mit Feuerwerkskörpern. Aus gleichem Grund entstehen auch hohe Sachschäden an Gebäuden, Fahrzeugen und anderen Sachgütern. Wir appellieren an alle Menschen, die den Jahreswechsel mit Feuerwerk begehen wollen, dieses verantwortungsvoll zu nutzen.

Hier einige Tipps von uns für sie:

- Nur in Deutschland zugelassenes Feuerwerk verwenden, dieses ist geprüft und sicher verwendbar, von anderen Feuerwerkskörpern kann akute Gefahr ausgehen. - Feuerwerk gehört auf keinen Fall in Kinderhände, das gilt auch für "Jugendfeuerwerk". Jede Art von Feuerwerk enthält Explosivstoffe und kann Brände auslösen oder zu Verletzungen führen. - Feuerwerk nie aus der Hand starten, auch hier kann es zu schweren Verletzungen kommen. - Raketen nur aus sicheren Abschussvorrichtungen starten Nutzen sie einen Getränkekasten, in den sie Flaschen als Startvorrichtungen hineinstellen, einzelne Flaschen können leicht umkippen. Vergewissern Sie sich, dass sie freie Sicht nach oben haben, so dass die Raketen ungehindert starten kann. - Die einzige Startrichtung für alle Raketen, Verbundfeuerwerke oder andere Feuerwerkskörper ist !!! SENKRECHT NACH OBEN !!!, auf keinen Fall in Richtung von Menschen, Tieren oder Sachwerten starten. - Feuerwerk nur einmal anzünden, sollte die Lunte ausgehen, bitte nicht erneut entzünden, die Zeit bis zur Zündung könnte zu kurz sein, Verletzungen drohen.

Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise, die auf den Feuerwerkskörpern angebracht sind und nehmen Sie Rücksicht auf andere Menschen und Tiere, damit alle ein schönes und möglichst ungefährliches Feuerwerk genießen können.

Wir, Feuerwehr und Rettungsdienst, sind auch an Silvester da, um Ihnen zu helfen. Wir freuen uns aber auch wenn wir niemandem helfen müssen.

Ihre Feuerwehr Hagen wünscht ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell