PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Umgang mit Feuerwerk an Silvester

Hagen (ots)

Der Jahreswechsel naht und somit auch die Verwendung von Feuerwerk. Jedes Jahr verletzten sich zahlreiche Menschen beim nicht sachgerechten Umgang mit Feuerwerkskörpern. Aus gleichem Grund entstehen auch hohe Sachschäden an Gebäuden, Fahrzeugen und anderen Sachgütern. Wir appellieren an alle Menschen, die den Jahreswechsel mit Feuerwerk begehen wollen, dieses verantwortungsvoll zu nutzen.

Hier einige Tipps von uns für sie:

   - Nur in Deutschland zugelassenes Feuerwerk verwenden, dieses ist 
     geprüft und sicher verwendbar, von anderen Feuerwerkskörpern 
     kann akute Gefahr ausgehen.
   - Feuerwerk gehört auf keinen Fall in Kinderhände, das gilt auch 
     für "Jugendfeuerwerk". Jede Art von Feuerwerk enthält 
     Explosivstoffe und kann Brände auslösen oder zu Verletzungen 
     führen.
   - Feuerwerk nie aus der Hand starten, auch hier kann es zu 
     schweren Verletzungen kommen.
   - Raketen nur aus sicheren Abschussvorrichtungen starten Nutzen 
     sie einen Getränkekasten, in den sie Flaschen als 
     Startvorrichtungen hineinstellen, einzelne Flaschen können 
     leicht umkippen. Vergewissern Sie sich, dass sie freie Sicht 
     nach oben haben, so dass die Raketen ungehindert starten kann.
   - Die einzige Startrichtung für alle Raketen, Verbundfeuerwerke 
     oder andere Feuerwerkskörper ist !!! SENKRECHT NACH OBEN !!!, 
     auf keinen Fall in Richtung von Menschen, Tieren oder Sachwerten
     starten.
   - Feuerwerk nur einmal anzünden, sollte die Lunte ausgehen, bitte 
     nicht erneut entzünden, die Zeit bis zur Zündung könnte zu kurz 
     sein, Verletzungen drohen.

Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise, die auf den Feuerwerkskörpern angebracht sind und nehmen Sie Rücksicht auf andere Menschen und Tiere, damit alle ein schönes und möglichst ungefährliches Feuerwerk genießen können.

Wir, Feuerwehr und Rettungsdienst, sind auch an Silvester da, um Ihnen zu helfen. Wir freuen uns aber auch wenn wir niemandem helfen müssen.

Ihre Feuerwehr Hagen wünscht ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Feuerwehr Hagen
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@stadt-hagen.de
Mobil: 015112995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:04

    FW Hagen: Brand in Wohngebäude, mehrfache Menschenrettung über Drehleiter

    Hagen (ots) - Am Sonntagabend wurde über den Notruf 112 ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf Emst gemeldet. Aufgrund der Schilderung des Anrufenden wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab ein Brandereignis im Keller, der Treppenraum des Gebäudes war bereits stark ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:28

    FW Hagen: Unruhige Nacht für die Feuerwehr Hagen, drei zeitgleiche Brandmeldungen

    Hagen (ots) - Die Feuerwehr Hagen musste in der Nacht zum Donnerstag mehrere Einsätze bewältigen. Um kurz vor Mitternacht wurden Pkw Brände in der Lenzmannstraße und am Landgericht, sowie eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Eckeseyer Straße gemeldet. Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr wurden daraufhin alarmiert. In der Lenzmannstraße brannten ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:58

    FW Hagen: Verkehrsunfall Bus und Kind beteiligt

    Hagen (ots) - Heute Morgen (02.12.2025) wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall am Busbahnhof Berliner Platz alarmiert. Über den Notruf 112 wurde gemeldet, dass ein Kind von einem Bus erfasst und schwer verletzt sei. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte daraufhin RTW, Notarzt und ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Aufgrund der Einsatzmeldung wurde parallel zu unseren Kräften auch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren