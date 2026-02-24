Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verdächtiger Pkw enthielt 1,5 Tonnen geklautes Buntmetall - ein Täter wurde fest-genommen -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Ein VW Touareg ist Polizeibeamten in der Nacht von Sonntag auf Montag (23. Februar) aufgefallen. Als der Wagen kontrolliert werden sollte, flüchtete er. Wie sich später herausstellte, hatte er Diebesgut geladen.

Die Polizeibeamten entdeckten das Fahrzeug mit britischem Kennzeichen kurz nach Mitternacht auf der Weidenauer Straße, wie es in Richtung Siegener Innenstadt unterwegs war. Da der Touareg eine Schräglage wie bei einer Fehlbeladung aufwies, wollten die Ordnungshüter den Pkw kontrollieren. Als die Beamten Anhaltezeichen gaben, versuchte sich der Wagen durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr sich der Touareg in einer Sackgasse fest. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Den Polizisten gelang es, einen 31-Jährigen einzuholen und diesen festzuhalten. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Kofferraum ca. 1,5 Tonnen Buntmetall transportiert wurden. Der Verdacht des Buntmetalldiebstahls erhärtete sich, zumal der Festgehaltene bereits in der Vergangenheit einschlägig in Erscheinung getreten war.

Das Fahrzeug samt Metall stellten die Beamten sicher, der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die nachträglichen Ermittlungen ergaben, dass das Metall nach derzeitigem Kenntnisstand aus einem Betrieb in einem Weidenauer Industriegebiet stammen dürfte. Die Fahndung nach den beiden flüchtigen Tätern verlief ergebnislos. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen aber auch diesbezüglich auf Hochtouren.

