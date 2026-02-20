Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Ölspur innerorts nicht dringlich

Allensbach (ots)

Am 19.02.2026 um 12:31 Uhr wurde die Abteilung Kaltbrunn und die Abteilung Allensbach in den Lindenweg zu ausgelaufenen Betriebsstoffen alarmiert.

Vor Ort musste auf einer Fläche von 10 Quadratmetern die Betriebsmittel aufgenommen werden.

Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell