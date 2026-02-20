PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Ölspur innerorts nicht dringlich

Allensbach (ots)

Am 19.02.2026 um 12:31 Uhr wurde die Abteilung Kaltbrunn und die Abteilung Allensbach in den Lindenweg zu ausgelaufenen Betriebsstoffen alarmiert.

Vor Ort musste auf einer Fläche von 10 Quadratmetern die Betriebsmittel aufgenommen werden.

Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:41

    FW Allensbach: H1 Wasser im Gebäude

    Allensbach (ots) - Am Samstagabend, den 31.01.2026, wurde die Feuerwehr um 22:09 Uhr mit dem Alarmstichwort "Wasser im Gebäude steigend mit Eile" nach Hegne in die Straße "Zur Setze" alarmiert. Zunächst rückte die Abteilung Hegne aus. Aufgrund der Lage wurde zusätzlich ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach nachalarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Kellergeschoss eines Wohngebäudes auf einer ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:29

    FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

    Allensbach (ots) - Am Mittag des 25.01.2026 löste um 12:51 Uhr die Brandmeldeanlage der Klinik Schmieder in Allensbach aus. Gemäß Ausrücke- und Alarmordnung wurde die Gesamtwehr mit allen Abteilungen alarmiert. Vor Ort konnte der ausgelöste Melder im Haus Lindau festgestellt werden. Auslösegrund war ein mutwillig eingeschlagener Handdruckmelder. Da keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr nötig war konnten alle Einsatzkräfte den Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren