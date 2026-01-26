Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am Mittag des 25.01.2026 löste um 12:51 Uhr die Brandmeldeanlage der Klinik Schmieder in Allensbach aus.

Gemäß Ausrücke- und Alarmordnung wurde die Gesamtwehr mit allen Abteilungen alarmiert.

Vor Ort konnte der ausgelöste Melder im Haus Lindau festgestellt werden. Auslösegrund war ein mutwillig eingeschlagener Handdruckmelder.

Da keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr nötig war konnten alle Einsatzkräfte den Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen und an ihr Standorte zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell