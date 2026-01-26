PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am Mittag des 25.01.2026 löste um 12:51 Uhr die Brandmeldeanlage der Klinik Schmieder in Allensbach aus.

Gemäß Ausrücke- und Alarmordnung wurde die Gesamtwehr mit allen Abteilungen alarmiert.

Vor Ort konnte der ausgelöste Melder im Haus Lindau festgestellt werden. Auslösegrund war ein mutwillig eingeschlagener Handdruckmelder.

Da keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr nötig war konnten alle Einsatzkräfte den Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen und an ihr Standorte zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren