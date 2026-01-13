Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Gasgeruch unklar

Allensbach (ots)

Am Morgen des 13.01.2026 um 10:02 Uhr wurde ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach in die Richard-Dilger-Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein unklarer Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus.

Die Einsatzkräfte führten unter Atemschutz mit Messgeräten mehrere Messungen im Gebäude sowie in der Garage durch. Eine Gaskonzentration konnte dabei nicht gemessen werden.

Nach 45 Minuten wurde der Einsatz beendet und alle Kräfte rückten wieder ein.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell