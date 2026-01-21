FW Allensbach: OEW2 Bodensee Öl Uferbereich

Feuerwehr Allensbach

Allensbach (ots)

Am 20.01.2026 um 14:02 Uhr wurden die Abteilung Allensbach und die Ölwehr der Feuerwehr Radolfzell in die Allensbacher Brunnengasse alarmiert.

Vor Ort wurde eine Verschmutzung der Wasseroberfläche auf etwa 1,5 Kilometern Länge festgestellt. Die Feuerwehr Radolfzell erkundete die Verschmutzung parallel mit Booten vom Wasser aus.

Nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde wurden Proben entnommen. Die Analyse ergab, dass es sich nicht um Öl, sondern um einen organischen Stoff handelte, der keine Gefahr für die Umwelt darstellte.

Daher wurde der Einsatz nach zwei Stunden abgebrochen und alle Kräfte konnten zu ihren Standorten zurückkehren. Neben der Feuerwehr und dem Landratsamt war auch die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

