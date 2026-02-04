Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 Wasser im Gebäude

Allensbach (ots)

Am Samstagabend, den 31.01.2026, wurde die Feuerwehr um 22:09 Uhr mit dem Alarmstichwort "Wasser im Gebäude steigend mit Eile" nach Hegne in die Straße "Zur Setze" alarmiert.

Zunächst rückte die Abteilung Hegne aus. Aufgrund der Lage wurde zusätzlich ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach nachalarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Kellergeschoss eines Wohngebäudes auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern etwa 10 Zentimeter unter Wasser. Ursache war ein Wassereintritt über die Gebäudezuleitung.

Das Wasser wurde mittels Wasserschiebern aus dem Gebäude entfernt. Parallel dazu wurde die Gebäudezuleitung durch die Feuerwehr geschlossen, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz nach rund 60 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell