Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Zweibrücken, Römerstraße-06.02.2026, 12:01 Uhr (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 66-jährige PKW-Fahrerin die Mühlbergstraße in Zweibrücken und wollte in die Römerstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 46-Jährigen der die Römerstraße in Fahrtrichtung Oselbachstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin löste ein Airbag aus. Sie musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

