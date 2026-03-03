PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 16:15 Uhr in der Kirchenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 17-jährigen Kradfahrer aus Böhl-Iggelheim. Dieser wollte an einer verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen Autofahrerin vorbeifahren, die in die Hauptstraße abbiegen wollte. Als diese losfuhr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, in dessen Folge der 17-jährige stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand zudem geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:39

    POL-PDLU: Betrug

    Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Opfer einer Betrugsmasche wurde eine 82-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der vergangenen Woche. Nach einer E-Mail von PayPal bekam die Dame einen Link, über den sie persönliche Daten eingeben musste. Nachdem sie über den Postweg einen Hinweis bekommen hatte, dass aus dem Ausland Buchungsanfragen gestellt wurden, wurde ihre Kreditkarte gesperrt. Erneut kurze Zeit später erhielt die Geschädigte dann einen Anruf vorgeblich von der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:37

    POL-PDLU: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

    Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots) - Bereits am ersten Tag der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt (wir informierten bereits in der vergangenen Woche) mussten im Rahmen von Kontrollen insgesamt sieben E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz festgestellt werden. Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit E-Scootern: - Fahrer müssen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:11

    POL-PDLU: Speyer - Unfallfluch - Zeugen / E-Scooter-Fahrer gesucht

    Speyer (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:20 Uhr fuhren zwei PKW-Fahrer (58 und 57 Jahre alt) hintereinander die B39 von Speyer kommend in Richtung Dudenhofen. Bei Grün zeigender Ampel bogen sie nach Links die Auffahrt der B9 in Richtung Germersheim ab. Dort querte bei Rot zeigender Ampel ein wartepflichtiger, unbekannter E-Scooter-Fahrer die Fahrbahn von Dudenhofen kommend in Richtung Speyer. Die 58-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren