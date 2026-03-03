POL-PDLU: Leicht verletzt
Böhl-Iggelheim (ots)
Am Montagmittag kam es gegen 16:15 Uhr in der Kirchenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 17-jährigen Kradfahrer aus Böhl-Iggelheim. Dieser wollte an einer verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen Autofahrerin vorbeifahren, die in die Hauptstraße abbiegen wollte. Als diese losfuhr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, in dessen Folge der 17-jährige stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand zudem geringer Sachschaden.
