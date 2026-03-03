PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Unbekannter Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Frankenthal (ots)

Am 02.03.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in der Straße Kieskaut in Heßheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein 20-jähriger PKW-Fahrer beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Im Anschluss verweilte der Fahrer kurz vor Ort, da sich keine Person zum geparkten Fahrzeug vor Ort befand. Da weiterhin keine verantwortliche Person mehr festgestellt werden konnte, verließ der 20-jährige Unfallverursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit, um kurze Zeit später wieder zur Unfallörtlichkeit zurückzukehren. Bei Rückkehr stellt er fest, dass der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort ist. Beim beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Tesla handeln. Am Tesla dürfte an der rechten Fahrzeugseite ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden sein. Weitere Hinweise zum beschädigten Fahrzeug liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass insbesondere bei Verkehrsunfällen, bei welchen ein Beteiligter nicht vor Ort ist, immer die Polizei zu verständigen ist. Ein Entfernen vom Unfallort ohne die erforderlichen Personalien für einen Berechtigten zu hinterlassen stellt den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht dar. Auch das reine Anbringen eines Zettels am unfallbeteiligten Fahrzeug ist nicht ausreichend.

Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich des dunkelfarbigen Teslas, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

