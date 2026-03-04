PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagmorgen des 03.03.2026 kam es in der Hauptstraße gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autofahrer wartete verkehrsbedingt in einer Fahrzeugschlange vor der dortigen Ampel. Auf Höhe des Rathauses bog er nach links zum Rathausplatz ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer ca. 60-jährigen Autofahrerin, welche zuvor an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr und ebenfalls nach links zum Rathausplatz abbiegen wollte. Die Fahrerin entfernte sich anschließend, ohne erforderliche Angaben zur Schadensregulierung zu machen. Wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
