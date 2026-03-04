PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 03.03.2026 gegen 07:45 Uhr kam es in der Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug von der Berliner Straße kommend in Richtung Industriestraße. Zeitgleich querte ein 8-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Berliner Straße. Die Situation wurde durch den PKW-Fahrer mutmaßlich zu spät erkannt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf und Arm. Der getragene Fahrradhelm des Kindes dürfte hierbei schwerere Verletzungen verhindert haben. Das leichtverletzte Kind wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand minimaler Schaden, am unfallbeteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
