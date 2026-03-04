PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 11:20 Uhr fuhr eine 86-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Speyer mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Supermarkts in der St.-German-Straße und kollidierte mit der Hausmauer gegenüber. Ursächlich dafür war vermutlich das Abrutschen von Bremspedal. Die Mauer blieb augenscheinlich unbeschädigt, während die Pkw-Fahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 15:42

    POL-PDLU: Diebstahl aus Satteltasche - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am 27.02.2026, gegen 15:30 Uhr verstaute der Geschädigte auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Auestraße seine Geldbörse sowie seinen Schlüsselbund in der Satteltasche seines Fahrrads und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück. Erst zuhause bemerkte der Geschädigte, dass sowohl der Geldbeutel, als auch der Schlüssel aus der Satteltasche durch unbekannte Täterschaft entwendet worden ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:17

    POL-PDLU: Einbruchsversuch in Friseursalon

    Neuhofen (ots) - Am Dienstagmorgen des 03.03.2026 stellte der Inhaber eines Friseursalons in der Ludwigshafener Straße Hebelmarken sowie ein defektes Schloss an der Eingangstür seines Salons fest. Unbekannte Täter müssen im Zeitraum vom 27.02.2026, 18:00 Uhr, bis zum 02.03.2026, 21:00 Uhr, versucht haben, die Tür des Salons aufzuhebeln. Wer im genannten Zeitraum in der Ludwigshafener Straße verdächtige Personen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:16

    POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Dienstagmorgen des 03.03.2026 kam es in der Hauptstraße gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autofahrer wartete verkehrsbedingt in einer Fahrzeugschlange vor der dortigen Ampel. Auf Höhe des Rathauses bog er nach links zum Rathausplatz ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer ca. 60-jährigen Autofahrerin, welche zuvor an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr und ...

    mehr
