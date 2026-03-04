POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Dienstagmorgen des 03.03.2026 kam es in der Hauptstraße gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autofahrer wartete verkehrsbedingt in einer Fahrzeugschlange vor der dortigen Ampel. Auf Höhe des Rathauses bog er nach links zum Rathausplatz ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einer ca. 60-jährigen Autofahrerin, welche zuvor an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr und ...

mehr