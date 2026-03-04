POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Speyer (ots)
Am Dienstag gegen 11:20 Uhr fuhr eine 86-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Speyer mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Supermarkts in der St.-German-Straße und kollidierte mit der Hausmauer gegenüber. Ursächlich dafür war vermutlich das Abrutschen von Bremspedal. Die Mauer blieb augenscheinlich unbeschädigt, während die Pkw-Fahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell