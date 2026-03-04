Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Satteltasche - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 27.02.2026, gegen 15:30 Uhr verstaute der Geschädigte auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Auestraße seine Geldbörse sowie seinen Schlüsselbund in der Satteltasche seines Fahrrads und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück. Erst zuhause bemerkte der Geschädigte, dass sowohl der Geldbeutel, als auch der Schlüssel aus der Satteltasche durch unbekannte Täterschaft entwendet worden waren.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell