Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Betrugsversuche durch Schockanrufe/Falsche Polizeibeamte

Speyer (ots)

Aktuell kommt es in Speyer und Umgebung vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe) oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Und es kann jeden treffen. Denn die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen

- Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110 kontaktiert.

- Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die Nummer selbst.

- Wenn Sie einer der vorgenannten Anrufe erreicht, legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus.

- Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.

- Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen löschen.

- Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder per Onlinewache zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell