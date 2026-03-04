POL-PDLU: PKW unter Drogeneinfluss geführt
Speyer (ots)
Am Dienstagmorgen wurde ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Weingarten in der Armbruststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
