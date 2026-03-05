PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Rostock (ots)

Am 05.03.2026 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 79-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi Q2 die B105 aus Sievershagen kommend, in Richtung Bargeshagen. Voraus kam es zu verkehrsbedingten Stauerscheinungen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte der Fahrzeugführer das Stauende zu spät und er fuhr auf einen PKW Hyundai auf. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf den vor ihm stehenden PKW Toyota und dieser auf den vor ihm stehenden PKW Opel geschoben. Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen leichtverletzt und eine Person schwerverletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 93.000EUR geschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die B105 an der Unfallstelle für ca. 2,5 Stunden vollständig gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

