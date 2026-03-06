Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L122 bei Kröpelin

L122/ Kröpelin (Landkreis Rostock) (ots)

Am Morgen des 06.03.2026 ereignete sich auf der L122 zwischen Boldenshagen und Kröpelin ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW, infolgedessen der 65-jährige Fahrer des Fahrzeugs verstorben ist. Wie durch die eingeleitete Verkehrsunfallermittlung bislang bekannt ist, sei der verunfallte PKW zuvor gegen 07:00 Uhr in Richtung Kröpelin unterwegs gewesen. Ein Augenzeuge sei aufgrund der auffälligen Fahrweise (Schlangenlinien) auf den Opel aufmerksam geworden. Laut Angaben des Zeugen sei dieser schließlich ohne Einfluss von außen von der Straße nach rechts abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 65-jährige Fahrer erlitt aufgrund des Aufpralls derart schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger medizinischer Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstorben ist. Die genauen Hintergründe des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, die nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Rostock durch Sachverständige der DEKRA unterstützt wurden. Aus diesem Grund musste die L122 bis 10:20 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es rundum den Unfallort zu unvermeidbaren Verkehrseinschränkungen kam.

Nach einer vorläufigen Begutachtung wird der entstandene Sachschaden derzeit mit mindestens 10.000 Euro beziffert. Die nun weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell