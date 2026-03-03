Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

Hünfeld (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 03.03.2026, 14 Uhr bis 16 Uhr, ereignete sich in Hünfeld in der Straße "Fuldaer Berg" eine Verkehrsunfallflucht.

Die 27jährige Geschädigte parkte ihr Auto in Höhe des dortigen Optikers. Als sie zu ihrem Fahrzeug, einem weißen Ford Transit, zurückkam, bemerkte sie, dass das Auto im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt worden war.

Der Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Vogt, PHK´in

Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell