POL-NB: Einbrecher steigen in Laube ein, stehlen Kommode und nutzen sie als Unterschlupf

Stralsund (ots)

Am Freitag, dem 13. Februar 2026 meldete ein 40-jähriger Deutscher der Polizei, dass in seine Laube an der Stralsunder Stadtkoppel eingebrochen wurde. Er vermutete außerdem, dass sich eine Person in seiner Laube aufhalten könnte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu der Hütte und tauschte das Fenster aus. Weiterhin wurde eine Kommode entwendet und alle Fenster mit schwarzer Folie abgedeckt. Zudem wurde die Hütte augenscheinlich als Unterschlupf genutzt. Eine Person konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 450,00 Euro.

