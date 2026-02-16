PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher steigen in Laube ein, stehlen Kommode und nutzen sie als Unterschlupf

Stralsund (ots)

Am Freitag, dem 13. Februar 2026 meldete ein 40-jähriger Deutscher der Polizei, dass in seine Laube an der Stralsunder Stadtkoppel eingebrochen wurde. Er vermutete außerdem, dass sich eine Person in seiner Laube aufhalten könnte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu der Hütte und tauschte das Fenster aus. Weiterhin wurde eine Kommode entwendet und alle Fenster mit schwarzer Folie abgedeckt. Zudem wurde die Hütte augenscheinlich als Unterschlupf genutzt. Eine Person konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 450,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 05:04

    POL-NB: Brand eines Wohnhauses in Schlagtow (bei Groß Kiesow)

    Wolgast (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026, gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Brand in Schlagtow (Groß Kiesow) informiert. Ein dreistöckiges Wohnhaus geriet aus bisher unbekannter Ursache im hinteren, unbewohnten Teil in Brand. Nach ersten Angaben vernahmen die Bewohner einen lauten Knall, sahen dann die Flammen und verließen das Haus unverletzt. In kürzester Zeit griff das ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 21:21

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 45-Jährigem aus Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Der seit dem 11.02.2026 vermisste 45-Jährige aus Neubrandenburg kam eigenständig und wohlbehalten zu seiner Wohnanschrift zurück. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:17

    POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 96

    Sundhagen / Miltzow (ots) - Am 12.02.2026 ereignete sich auf der B96 nahe der Anschlussstelle Brandshagen gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 31-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die B96 in Fahrtrichtung Rügen, als er beabsichtigte einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur wurde das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen von einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren