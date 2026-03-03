Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg, Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

VB

Verkehrsunfallflucht beim Überholvorgang

Herbstein. Am Montag (02.03.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 19-jährige Ford-Fahrerin aus Maar die B 275 aus Richtung Lauterbach kommend in Fahrtrichtung Herbstein. Beim "Rixfelder Kreuz" in Fahrtrichtung Herbstein setzte ein unbekannter Dodge-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der Doge-Fahrer beim Überholen der 19-jährigen Ford-Fahrerin ihren linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

(Polizeistation Lauterbach)

FD

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Großenlüder. Am Montag (02.03.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Radfahrer aus Lauterbach mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße und wollte in die Bergstraße einbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich der "Bergstraße" und "Tannenweg" zu einem Zusammenstoß mit einem 65-jährigen VW-Fahrer, welcher den Tannenweg in Fahrtrichtung Bergstraße befuhr. Der 27-jährige Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachsachaden in Höhe von etwa 900 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Dienstag (03.03.), gegen 13.45 Uhr, befuhren ein 62-jähriger Radfahrer aus Kaufungen und eine 71-jährige Opel-Fahrerin aus Kirchheim in der genannten Reihenfolge die L3159 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Reckerode. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, weshalb der Radfahrer zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro. Für die Dauer der Maßnahmen war die L3159 kurzzeitig vollgesperrt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht bei geparktem Fahrzeug

Rotenburg. Am Montag (02.03.), gegen 15.50 Uhr, parkte ein 54-jähriger Kia-Fahrer aus Rotenburg sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Straße "Enge Gasse". Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den Kia entlang der kompletten rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallflucht bei geparktem Fahrzeug

Bad Hersfeld. Am Sonntag (01.03.), gegen 21.45 Uhr, bis Montag (02.03.), gegen 10.30 Uhr, parkte ein 19-jähriger Opel-Fahrer aus Meslungen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Petersberger Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren das Fahrzeug des 19-jährigen. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell