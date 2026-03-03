PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen zerstochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen zerstochen

Lauterbach. Im Zeitraum von Donnerstagabend (26.02.), 21 Uhr, bis Freitagmorgen (27.02.), 7 Uhr, machten sich Unbekannte an einem in der Hintergasse geparkten roten Suzuki Baleno zu schaffen und zerstachen mit einem spitzen Gegenstand den hinteren Reifen der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntagmorgen (01.02.), 10.30 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raabgasse in Liederbach, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 03.03.2026 – 11:30

    POL-OH: Zwei Pkw beschädigt - Lokaler Gasaustritt auf Baustelle am Gallasiniring

    Fulda (ots) - Zwei Pkw beschädigt Hünfeld. Am Montag (02.03.), zwischen 7.40 Uhr und 16.45 Uhr, zerkratzten Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen blauen VW Passat und einen grauen Mazda CX 60 mit einem Stein. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz "Neuer Friedhof" in der Friedensstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. ...

  • 02.03.2026 – 15:42

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg

    Vogelsbergkreis (ots) - Zusammenstoß mit parkendem Fahrzeug Schotten. Am Freitag (27.02.), gegen 6.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige VW-Fahrerin aus Schotten die Straße "An der Drachenwiese" von der "Alte Straße" kommend in Fahrtrichtung Goethestraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einen Audi, welcher am Fahrbahnrand parkte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ...

