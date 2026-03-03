Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen zerstochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen zerstochen

Lauterbach. Im Zeitraum von Donnerstagabend (26.02.), 21 Uhr, bis Freitagmorgen (27.02.), 7 Uhr, machten sich Unbekannte an einem in der Hintergasse geparkten roten Suzuki Baleno zu schaffen und zerstachen mit einem spitzen Gegenstand den hinteren Reifen der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntagmorgen (01.02.), 10.30 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raabgasse in Liederbach, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell