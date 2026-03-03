PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Pkw beschädigt - Lokaler Gasaustritt auf Baustelle am Gallasiniring

Fulda (ots)

Zwei Pkw beschädigt

Hünfeld. Am Montag (02.03.), zwischen 7.40 Uhr und 16.45 Uhr, zerkratzten Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen blauen VW Passat und einen grauen Mazda CX 60 mit einem Stein. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz "Neuer Friedhof" in der Friedensstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lokaler Gasaustritt auf Baustelle am Gallasiniring

Fulda. Am Dienstagmorgen (03.03.), gegen 8 Uhr, kam es am Gallasiniring zu einem größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften. Nach derzeitigem Stand kam es bei Bauarbeiten zu einer Beschädigung einer Gasleitung. Durch Sofortmaßnahmen wurde ein größerer Austritt von Gas verhindert. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:42

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg

    Vogelsbergkreis (ots) - Zusammenstoß mit parkendem Fahrzeug Schotten. Am Freitag (27.02.), gegen 6.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige VW-Fahrerin aus Schotten die Straße "An der Drachenwiese" von der "Alte Straße" kommend in Fahrtrichtung Goethestraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einen Audi, welcher am Fahrbahnrand parkte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:12

    POL-OH: Einbruch in Kiosk

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Friedewald. Am Freitag (27.02), um 21.10 Uhr, betraten Unbekannte das Gelände eines Bikeparks in der Gemarkung "Auf dem Wolfstall" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort befindlichen Kiosk. Anschließend durchsuchten die Täter das Kiosk nach Wertgegenständen und verließen es nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren