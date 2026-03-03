Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Pkw beschädigt - Lokaler Gasaustritt auf Baustelle am Gallasiniring

Zwei Pkw beschädigt

Hünfeld. Am Montag (02.03.), zwischen 7.40 Uhr und 16.45 Uhr, zerkratzten Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen blauen VW Passat und einen grauen Mazda CX 60 mit einem Stein. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz "Neuer Friedhof" in der Friedensstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lokaler Gasaustritt auf Baustelle am Gallasiniring

Fulda. Am Dienstagmorgen (03.03.), gegen 8 Uhr, kam es am Gallasiniring zu einem größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften. Nach derzeitigem Stand kam es bei Bauarbeiten zu einer Beschädigung einer Gasleitung. Durch Sofortmaßnahmen wurde ein größerer Austritt von Gas verhindert. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte.

