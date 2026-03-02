Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kiosk

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Freitag (27.02), um 21.10 Uhr, betraten Unbekannte das Gelände eines Bikeparks in der Gemarkung "Auf dem Wolfstall" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort befindlichen Kiosk. Anschließend durchsuchten die Täter das Kiosk nach Wertgegenständen und verließen es nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

