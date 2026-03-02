PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Versuchter Einbruch in Schuppen - Rucksack entwendet - Baumaschinen entwendet - Mehrere Wahlplakate beschädigt

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Am Sonntag (01.03.), zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse in der Lindenstraße eine Geldbörse und mehrere Kleidungsstücke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Schuppen

Eichenzell. Zwischen Freitag (27.02.), 13.15 Uhr, und Sonntag (01.03.), 12.30 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen in der Berlepschstraße zu verschaffen. Durch den Versuch entstand an der Tür ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rucksack entwendet

Fulda. Am Samstag (28.02.), gegen 17.15 Uhr, entwendeten Unbekannte während eines Einkaufs in einem Möbelgeschäft in der Heidelsteinstraße den Rucksack einer 40-jährigen Kundin. Neben der Geldbörse befand sich auch eine Powerbank in dem Rucksack.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baumaschinen entwendet

Hilders. Zwischen Freitagabend (27.02.), 16.30 Uhr, und Samstagfrüh (28.02.), 9 Uhr, betraten Unbekannte ein Betriebsgelände in der Straße "Aixfeld" im Ortsteil Simmershausen und machten sich an einem dort abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Nachdem sie dieses gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie neben zwei Trennmaschinen auch zwei Akkuschrauber des Herstellers "Hilti" und eine Motorsäge von "Stihl". Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Wahlplakate beschädigt

Landkreis Fulda. Im Laufe dieses Wochenendes beschädigten Unbekannte mehrere Wahlplakate.

Fulda. Am Samstagnachmittag (28.02.), gegen 16.30 Uhr, wurde in der Niesiger Straße ein Wahlplakat durch zwei Unbekannte abgerissen und in einem Mülleimer entsorgt. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, dünne Statur, Glatze, Helle Kleidung

Täter 2: männlich, dünne Statur, Dunkle Haare, Dunkle Kleidung

Hünfeld/Eiterfeld. Am Sonntagfrüh (01.03.), gegen 2.15 Uhr, haben zwei derzeitig unbekannte männliche Personen insgesamt 11 Wahlplakate in der Linkbergstraße im Ortsteil Großenbach abgerissen. Eine der Personen kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 16 und 18 Jahre alt, schlanke Statur, kurze gewellte Haare, dunkle Kleidung

Auch in Eiterfeld beschädigten Unbekannte in der Bahnhofstraße am frühen Sonntagmorgen (01.03.), gegen 5.30 Uhr, ein Wahlplakat, indem sie dieses entzündeten.

Gersfeld. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (26.02.), gegen 20 Uhr, und Freitag (27.02.), gegen 8 Uhr, rissen Unbekannte im Innenstadtbereich insgesamt 30 Wahlplakate gewaltsam von ihren Aufstellörtlichkeiten ab.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

