Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung: Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw - Autofahrerin schwer verletzt

Vogelsberg (ots)

Schwalmtal. Am Montag (02.03.), gegen 8 Uhr, kam es auf der B254 zwischen Reuters und Brauerschwend zu einem schweren Verkehrsunfall.(Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6226418).

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Dacia-Fahrerin aus Gießen die B254 von Lauterbach kommend in Richtung Alsfeld.

Dabei kam es aus bisher unklarer Ursache zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto der jungen Frau und dem entgegenkommenden Lkw eines 52-Jährigen aus Alsfeld. Die 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer wurde im Verlauf des Unfallgeschehens leicht verletzt und ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn vollgesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

