PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung: Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw - Autofahrerin schwer verletzt

Vogelsberg (ots)

Schwalmtal. Am Montag (02.03.), gegen 8 Uhr, kam es auf der B254 zwischen Reuters und Brauerschwend zu einem schweren Verkehrsunfall.(Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6226418).

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Dacia-Fahrerin aus Gießen die B254 von Lauterbach kommend in Richtung Alsfeld.

Dabei kam es aus bisher unklarer Ursache zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto der jungen Frau und dem entgegenkommenden Lkw eines 52-Jährigen aus Alsfeld. Die 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer wurde im Verlauf des Unfallgeschehens leicht verletzt und ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn vollgesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Steffen Heil

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:27

    POL-OH: Aktuell - Unfall auf der B254 zwischen Reuters und Brauerschwend

    Vogelsberg (ots) - Schwalmtal. Aktuell ist die B254 zwischen Reuters und Brauerschwend nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 20:31

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 458 - Polizei bittet um Hinweise

    Landkreis Fulda (ots) - Am Sonntag (01.03.), kam es auf der Bundesstraße 458 zwischen Grabenhöfchen und Steinwand in Höhe des Mittelberger Hof zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 14.53 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw die B 458 aus Richtung Grabenhöfchen kommend in Fahrtrichtung Steinwand. Im abschüssigen Bereich kollidierte der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:08

    POL-OH: Gleitschirmfliegerin verpasst Landewiese und landet im Dachbereich eines Palettenwerkes

    Poppenhausen (Wasserkuppe) (ots) - Glück im Unglück hatte eine 15-jährige Flugschülerin aus Mainz bei einem Gleitschirmflug am Sonntagvormittag vom Weiherberg in der Rhön. Offenbar aufgrund eines Flugfehlers verpasste sie die anvisierte Landewiese und landete im Dachbereich eines nahegelegenen Palettenwerkes. Hier verfing sich der Schirm im Dachbereich, während ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren