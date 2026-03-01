PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gleitschirmfliegerin verpasst Landewiese und landet im Dachbereich eines Palettenwerkes

Poppenhausen (Wasserkuppe) (ots)

Glück im Unglück hatte eine 15-jährige Flugschülerin aus Mainz bei einem Gleitschirmflug am Sonntagvormittag vom Weiherberg in der Rhön.

Offenbar aufgrund eines Flugfehlers verpasste sie die anvisierte Landewiese und landete im Dachbereich eines nahegelegenen Palettenwerkes.

Hier verfing sich der Schirm im Dachbereich, während sich die junge Frau an einem Rohrgestänge in etwa 15 m Höhe festhalten konnte.

Durch die herbeigerufenen Rettungskräfte konnte die Frau unter Zuhilfenahme der Drehleiter der Feuerwehr aus Hofbieber unverletzt gerettet werden.

Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Vor Ort waren neben der Polizei aus Hilders Kräfte der Feuerwehren aus Poppenhausen, Abtsroda und Gersfeld sowie ein Rettungs- und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des Polizeipräsidiums Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

