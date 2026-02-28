Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Kalbach

Kalbach. Am Freitag (27.02.) kam es gegen 21:40 Uhr im Kalbacher Ortsteil Mittelkalbach auf der Veitsteinbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß ein grüner Audi mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten schwarzen Opel Astra zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Audi überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro. Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der ca. 30 Jahre alt, 170-175 cm groß war, blonde kurze Haare hatte und zur Tatzeit eine blaue Jeans und dunkle Jacke trug. Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

