POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Wahlplakate beschädigt
Vogelsberg (ots)
Wahlplakate beschädigt
Grebenau. Unbekannte beschädigten in der Straße "Hersfelder Tor" im Zeitraum vom 8. Februar bis 24. Februar mehrere Wahlplakate. Dabei entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Einbruch in Betriebsgebäude
Mücke. Am frühen Donnerstagmorgen (26.02.), in der Zeit von 4.30 Uhr bis 5.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Gottesrain" Zutritt zum Gebäude eines Betriebes, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
