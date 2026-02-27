Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos

Ludwigsau. Am Donnerstag (26.02.), gegen 16 Uhr, befuhren ein 71-jähriger Peugeot-Fahrer aus Bebra und ein 46-jähriger VW-Fahrer aus Bebra die zweispurige B27 von Friedlos kommend in Richtung Mecklar auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der VW-Fahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab, überfuhr die Trennlinie und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 38-jährigen aus Bebra. Der Mercedes kam daraufhin von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der VW touchierte in der weiteren Folge das Heck des vorausfahrenden Peugeots, welcher hierdurch ebenfalls von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf einem angrenzenden Feldweg zum Stehen kam. Der VW drehte sich und kam ebenfalls im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens nach erster Einschätzung leicht. Die Fahrer des VWs und Peugeots verletzten sich schwer. Alle drei wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer des VWs zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 56.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

