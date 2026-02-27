PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos

Ludwigsau. Am Donnerstag (26.02.), gegen 16 Uhr, befuhren ein 71-jähriger Peugeot-Fahrer aus Bebra und ein 46-jähriger VW-Fahrer aus Bebra die zweispurige B27 von Friedlos kommend in Richtung Mecklar auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der VW-Fahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab, überfuhr die Trennlinie und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 38-jährigen aus Bebra. Der Mercedes kam daraufhin von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der VW touchierte in der weiteren Folge das Heck des vorausfahrenden Peugeots, welcher hierdurch ebenfalls von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf einem angrenzenden Feldweg zum Stehen kam. Der VW drehte sich und kam ebenfalls im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens nach erster Einschätzung leicht. Die Fahrer des VWs und Peugeots verletzten sich schwer. Alle drei wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer des VWs zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 56.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:01

    POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Wahlplakate beschädigt

    Vogelsberg (ots) - Wahlplakate beschädigt Grebenau. Unbekannte beschädigten in der Straße "Hersfelder Tor" im Zeitraum vom 8. Februar bis 24. Februar mehrere Wahlplakate. Dabei entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:53

    POL-OH: Brennholz entwendet - Grabschmuck entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Brennholz entwendet Bad Hersfeld. Zwischen Mittwochnachmittag (25.02.), 16.30 Uhr, und Donnerstagvormittag (26.02.) , 10 Uhr, entwendeten Unbekannte etwa zwei Raummeter Brennholz. Das Holz wurde auf einem Grundstück in der Straße "Auf der Unteraue" gelagert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:51

    POL-OH: Fahrrad entwendet

    Fulda (ots) - Hilders. Am Donnerstag (26.02.), gegen 19.35 Uhr, entwendete eine derzeit unbekannte männliche Person ein schwarz/gelbes E-Bike des Herstellers "Bergamont". Das Fahrrad war vor einem Einkaufsmarkt in der Straße "Aue" abgestellt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170cm- 175cm groß, schlanke Statur, zur Tatzeit mir einer dunklen Daunenjacke bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren