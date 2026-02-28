Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen im Bereich der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

1.

Bebra. Am Freitagabend (27.02.) kam es gegen 19.45 Uhr auf der B83 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leicht verletzten Person. Ein 26-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem PKW Citroen die B 83 von Bebra kommend in Richtung Lispenhausen. In der Gegenrichtung war zur gleichen Zeit eine 64-jährige Frau, ebenfalls aus Bebra, mit ihrem PKW Opel unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zur B 27 in Richtung Bad Hersfeld ordnete sich der Mann auf dem Abbiegestreifen ein und hielt an, um die entgegenkommende Fahrzeugführerin passieren zu lassen. Aus ungeklärter Ursache fuhr die Frau frontal in den stehenden PKW des Bebraners, prallte rechtsseitig ab und stieß gegen einen Brückenpfeiler der B 27, die oberhalb verläuft. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, der Citroen-Fahrer zum Glück nur leicht verletzt. Beide Personen wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, in einer Höhe von circa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen abgeschleppt.

2.

Rotenburg an der Fulda. Am späten Freitagabend (27.02.) kam es gegen 22.30 Uhr kam es am Bahnübergang in Rotenburg/Ortsteil Lispenhausen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 35-jähriger Mann aus Rumänien befuhr mit seinem Mercedes-Transporter mit angehängten Autotrailer, der mit einem PKW beladen war, die Bahnhofstraße in Lispenhausen in Richtung Hohleweg. Am dortigen Bahnübergang musste der rumänische Kraftfahrzeugführer zunächst warten. Als sich die Schranken öffneten setzte er seine Fahrt wenige Meter fort, hielt aber noch mal zwecks Orientierung, in welche Straße er einbiegen muss, an. Die Schranke des Bahnübergangs schloss sich wieder und stieß auf den PKW, der sich auf dem Anhänger befand. An der Schranke und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000,- Euro. Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam es glücklicherweise nicht.

