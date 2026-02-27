PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennholz entwendet - Grabschmuck entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brennholz entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwochnachmittag (25.02.), 16.30 Uhr, und Donnerstagvormittag (26.02.) , 10 Uhr, entwendeten Unbekannte etwa zwei Raummeter Brennholz. Das Holz wurde auf einem Grundstück in der Straße "Auf der Unteraue" gelagert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Grabschmuck entwendet

Hohenroda. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstag (17.01), 10.45 Uhr, und Samstag (21.02.) , 11.30 Uhr, von einem Grab im Ortsteil Mansbach Grabschmuck in Form eines Grabkreuzes. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

