Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennholz entwendet - Grabschmuck entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brennholz entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwochnachmittag (25.02.), 16.30 Uhr, und Donnerstagvormittag (26.02.) , 10 Uhr, entwendeten Unbekannte etwa zwei Raummeter Brennholz. Das Holz wurde auf einem Grundstück in der Straße "Auf der Unteraue" gelagert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Grabschmuck entwendet

Hohenroda. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstag (17.01), 10.45 Uhr, und Samstag (21.02.) , 11.30 Uhr, von einem Grab im Ortsteil Mansbach Grabschmuck in Form eines Grabkreuzes. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell