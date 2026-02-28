PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall in der Autobahnausfahrt Fulda-Nord am 26.02.2026 - eine leichtverletzte Person

Fulda (ots)

Fulda. Eine 49-jährige Audi Fahrerin aus Hünfeld und ein 19-jähriger Mini Fahrer aus Fulda befuhren am Donnerstag (26.02.) gegen 16 Uhr in genannter Reihenfolge die Autobahnausfahrt der BAB 7 an der Anschlussstelle Fulda-Nord. Die Audi Fahrerin musste an der Ausfahrt zur B 27 verkehrsbedingt halten, was der Mini Fahrer übersah und auffuhr. Hierbei wurde die Audi Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 5.500 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

