POL-OH: Auffahrunfall in der Autobahnausfahrt Fulda-Nord am 26.02.2026 - eine leichtverletzte Person
Fulda (ots)
Fulda. Eine 49-jährige Audi Fahrerin aus Hünfeld und ein 19-jähriger Mini Fahrer aus Fulda befuhren am Donnerstag (26.02.) gegen 16 Uhr in genannter Reihenfolge die Autobahnausfahrt der BAB 7 an der Anschlussstelle Fulda-Nord. Die Audi Fahrerin musste an der Ausfahrt zur B 27 verkehrsbedingt halten, was der Mini Fahrer übersah und auffuhr. Hierbei wurde die Audi Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 5.500 Euro.
gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
