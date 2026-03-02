Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell - Unfall auf der B254 zwischen Reuters und Brauerschwend

Vogelsberg (ots)

Schwalmtal. Aktuell ist die B254 zwischen Reuters und Brauerschwend nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet, sobald Näheres bekannt ist.

Jonas Trabert

