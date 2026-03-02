PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell - Unfall auf der B254 zwischen Reuters und Brauerschwend

Vogelsberg (ots)

Schwalmtal. Aktuell ist die B254 zwischen Reuters und Brauerschwend nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet, sobald Näheres bekannt ist.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

