Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Kellerbrand in einem Reihenhaus in Bergheim -Niederaußem

Bild-Infos

Download

Bergheim (ots)

Bergheim - Die Feuerwehr Bergheim wurde am Mittwochmorgen gehen 10.10 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Reihenhaus am Krokusweg in Niederaußem alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Kellerbereich des Gebäudes stark verraucht. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Eine Person hatte das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig verlassen.

Im Keller brannte es in einem Raum. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien.

Der Einsatz konnte gegen 11:20 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Einheiten Niederaußem, Oberaußem, Rheidt-Hüchelhoven sowie die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Bergheim unter der Leitung von Brandoberinspektor Jan Schiemann.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell