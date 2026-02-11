PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bergheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Kellerbrand in einem Reihenhaus in Bergheim -Niederaußem

FW Bergheim: Kellerbrand in einem Reihenhaus in Bergheim -Niederaußem
  • Bild-Infos
  • Download

Bergheim (ots)

Bergheim - Die Feuerwehr Bergheim wurde am Mittwochmorgen gehen 10.10 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Reihenhaus am Krokusweg in Niederaußem alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Kellerbereich des Gebäudes stark verraucht. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Eine Person hatte das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig verlassen.

Im Keller brannte es in einem Raum. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien.

Der Einsatz konnte gegen 11:20 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Einheiten Niederaußem, Oberaußem, Rheidt-Hüchelhoven sowie die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Bergheim unter der Leitung von Brandoberinspektor Jan Schiemann.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bergheim
Pressesprecher
Sebastian Draxl
Mobil: 0151 59983940
E-Mail: social.feuerwehr@bergheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bergheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bergheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bergheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren