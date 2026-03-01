PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 458 - Polizei bittet um Hinweise

Landkreis Fulda (ots)

Am Sonntag (01.03.), kam es auf der Bundesstraße 458 zwischen Grabenhöfchen und Steinwand in Höhe des Mittelberger Hof zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 14.53 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw die B 458 aus Richtung Grabenhöfchen kommend in Fahrtrichtung Steinwand. Im abschüssigen Bereich kollidierte der flüchtige PKW mit hoher Geschwindigkeit mit dem Außenspiegel und der Fahrerseite des entgegenkommenden grauen Porsche. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen gesucht:

Die Polizeistation Hilders bittet um Hinweise von Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06681/9612-0, per E-Mail (pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de), von jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache (www.polizei.hessen.de) entgegengenommen.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, i.A. POK Mück

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

