POL-OH: Auto zerkratzt - Diebstahl von Kennzeichen - Diebstahl von Dieselkraftstoff - Einbruch in Einfamilienhaus

Auto zerkratzt

Grebenhain. Unbekannte zerkratzten im Zeitraum vom 14. Februar bis 28. Februar mittels nicht bekanntem Gegenstand die Beifahrerseite eines in der Bahnhofstraße geparkten weißen VW Transporters. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Ulrichstein. Im Zeitraum von Freitagabend (27.02.), 23 Uhr, bis Samstagabend (28.02.), 17.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das Kennzeichen "MKK-DK 211" von einem blauen Audi A4, der in der Bobenhäuser Straße in Kölzenhain geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Alsfeld. Unbekannte machten sich in der Zeit von Freitagabend (27.02.), 18 Uhr, bis Sonntagmittag (01.03.), 14 Uhr, an den Tanks von einem in der Karl-Bröger-Straße geparkten Sattelzug zu schaffen und entwendeten hieraus mehrere hundert Liter Kraftstoff. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Sonntagabend (01.03.), in der Zeit von 19 Uhr bis 21 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "In der Hohl" im Ortsteil Liederbach, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten hieraus Bargeld. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

