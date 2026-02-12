PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalzusammenstoß zweier Pkw-Kind kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Delbrück-Westenholz (ots)

(md) Am Mittwoch, 11. Februar, stießen gegen 9.43 Uhr zwei Autos an der Kreuzung Wulfhorster Straße und Baumweg in Delbrück-Westenholz zusammen. Von den drei Fahrzeuginsassen verletzte sich niemand, ein Kind kam aber vorsorglich in ein Kinderkrankenhaus nach Lippstadt.

Eine 60 Jahre alte Frau war mit ihrem Audi am Vormittag auf dem Baumweg in Fahrtrichtung Wulfhorster Straße unterwegs und wollte am Ende des Baumweges links auf die Wulfhorster Straße in Richtung Wulfhorst abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 32 Jährige in ihrem Opel Astra auf der Wulfhorster Straße in Fahrtrichtung Wulfhorst und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Autos. Durch den Aufprall kam die Astra-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Graben zum Stillstand.

Die beiden Frauen verletzten sich nicht, der einjährige Sohn der Astra-Fahrerin kam zur vorsorglichen Untersuchung in eine Kinderklinik nach Lippstadt. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 09:02

    POL-PB: Polizei stellt flüchtenden Pkw-Fahrer nach Verfolgungsfahrt

    Paderborn (ots) - (md) Am Mittwochmorgen, 11. Februar, versuchte sich gegen 8.10 Uhr ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Ecke Arndtstraße/Uhlandstraße in Paderborn durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer innerhalb der Fahndung antreffen und stellten fest, dass der Bulgare keinen gültigen Führerschein ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:20

    POL-PB: Kasse eines Lebensmittelgeschäfts aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Wewer (ots) - (ivdh) Ein unbekannter Täter hat am Montagabend, 09. Februar, die Kasse eines Lebensmittelmarktes an der Straße Wewersches Bruch in Paderborn-Wewer aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20.20 Uhr, in einem unbeobachteten Moment hebelte der Täter die Kasse auf. Als die Kassiererin zur Kasse zurückkehrte, entdeckte sie die Kasse in ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:18

    POL-PB: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (ivdh) Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 09. Februar, 22.00 Uhr, und Dienstag, 10. Februar, 08.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Dubelohstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Durch ein Einfahrtstor verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Werkstatt, durchwühlten die Lagerhalle und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren