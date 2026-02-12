Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalzusammenstoß zweier Pkw-Kind kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Delbrück-Westenholz (ots)

(md) Am Mittwoch, 11. Februar, stießen gegen 9.43 Uhr zwei Autos an der Kreuzung Wulfhorster Straße und Baumweg in Delbrück-Westenholz zusammen. Von den drei Fahrzeuginsassen verletzte sich niemand, ein Kind kam aber vorsorglich in ein Kinderkrankenhaus nach Lippstadt.

Eine 60 Jahre alte Frau war mit ihrem Audi am Vormittag auf dem Baumweg in Fahrtrichtung Wulfhorster Straße unterwegs und wollte am Ende des Baumweges links auf die Wulfhorster Straße in Richtung Wulfhorst abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 32 Jährige in ihrem Opel Astra auf der Wulfhorster Straße in Fahrtrichtung Wulfhorst und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Autos. Durch den Aufprall kam die Astra-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Graben zum Stillstand.

Die beiden Frauen verletzten sich nicht, der einjährige Sohn der Astra-Fahrerin kam zur vorsorglichen Untersuchung in eine Kinderklinik nach Lippstadt. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell