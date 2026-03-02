POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Vogelsberg
Vogelsbergkreis (ots)
Zusammenstoß mit parkendem Fahrzeug
Schotten. Am Freitag (27.02.), gegen 6.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige VW-Fahrerin aus Schotten die Straße "An der Drachenwiese" von der "Alte Straße" kommend in Fahrtrichtung Goethestraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einen Audi, welcher am Fahrbahnrand parkte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.
(Polizeistation Lauterbach)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell