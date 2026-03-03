PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Annika Marie W. vermisst

Fulda (ots)

Fulda. Die Polizei sucht nach Annika Marie W. aus Fulda. Die 14-Jährige wird seit Montagfrüh (02.03.), gegen 7 Uhr, vermisst. Sie verließ am Morgen ihr Wohnhaus mit dem Fahrrad ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Annika Marie W. ist circa 1,70 Meter groß, hat rot-blonde lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeans, fliederfarbene Schuhe und eine graue Jacke.

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mädchens geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

