Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizeiinspektion nimmt Ermittlungen wegen volksverhetzender Plakate auf

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat Ermittlungen gegen bislang unbekannte Täter aufgenommen, nachdem im Raum Schwerin mehrere Plakate mit volksverhetzendem Inhalt festgestellt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachten unbekannte Personen in der Nacht zum 05. März 2026 mehrere Plakate mit identischem Inhalt im Stadtteil Göhrener Tannen sowie Großer Dreesch an Laternenmasten an.

Erste Hinweisgeber meldeten die Plakate am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr der Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort mehrere entsprechende Plakate fest und entfernten diese. Die Plakate wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 / 5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

