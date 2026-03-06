PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizeiinspektion nimmt Ermittlungen wegen volksverhetzender Plakate auf

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat Ermittlungen gegen bislang unbekannte Täter aufgenommen, nachdem im Raum Schwerin mehrere Plakate mit volksverhetzendem Inhalt festgestellt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachten unbekannte Personen in der Nacht zum 05. März 2026 mehrere Plakate mit identischem Inhalt im Stadtteil Göhrener Tannen sowie Großer Dreesch an Laternenmasten an.

Erste Hinweisgeber meldeten die Plakate am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr der Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort mehrere entsprechende Plakate fest und entfernten diese. Die Plakate wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 / 5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:18

    POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L122 bei Kröpelin

    L122/ Kröpelin (Landkreis Rostock) (ots) - Am Morgen des 06.03.2026 ereignete sich auf der L122 zwischen Boldenshagen und Kröpelin ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW, infolgedessen der 65-jährige Fahrer des Fahrzeugs verstorben ist.   Wie durch die eingeleitete Verkehrsunfallermittlung bislang bekannt ist, sei der verunfallte PKW zuvor gegen 07:00 Uhr in Richtung Kröpelin unterwegs ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:16

    POL-HRO: Zwei Jugendliche bei Einbruch gestellt

    Greven (ots) - In der Gemeinde Greven sind gestern Vormittag zwei Jugendliche bei einem Einbruch gestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 64-jährige Geschädigte gegen 10.15 Uhr Einbruchsspuren an seinem Wohnhaus fest. Im Gebäude sei er dann auf zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren getroffen, die Gegenstände aus der Werkstatt des Geschädigten mit sich führten. Die alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren