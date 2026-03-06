Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei geht Hinweis auf verdächtiges Ansprechen einer Jugendlichen nach

Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizeiinspektion Rostock den Hinweis, wonach ein 14-jähriges Mädchen im Bereich Toitenwinkel von einem Mann angesprochen worden sein soll. Dabei soll der Mann der Jugendlichen auch seine Telefonnummer übergeben haben.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen behandelt die Polizei derartige Hinweise mit größter Sorgfalt. Beamte des Polizeireviers Dierkow konnten einen 54-jährigen Deutschen als verantwortliche Person identifizieren und zum Sachverhalt befragen. Der Rostocker wurde einer Gefährderansprache unterzogen. Die Prüfung der strafrechtlichen Relevanz des Vorfalls ist noch nicht abgeschlossen.

In vergleichbaren Fällen - wenn Kinder oder Jugendliche von fremden Personen angesprochen werden - sollten solche Beobachtungen umgehend der Polizei mitgeteilt werden. Nur so können erforderliche Ermittlungen schnellstmöglich eingeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell