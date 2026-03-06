PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Ferienhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (ots)

In Boltenhagen ist es im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag zu zwei Einbrüchen in Ferienhäuser gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 04. März 2026, etwa 15:00 Uhr, bis zum Vormittag des 05. März 2026 gewaltsam Zutritt zu zwei Ferienhäusern im Bereich der Straße "Urlauberdorf" in Boltenhagen. Zum aktuellen Stehlschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des "Urlauberdorfes" beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

