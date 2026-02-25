PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kontrolle über Fahrrad verloren: 72-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Kleve (ots)

Am Dienstag (24. Februar 2026) kam es gegen 10:25 Uhr an der Johann-Manger-Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mann aus Kleve, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, beabsichtigte über einen abgesenkten Bordstein auf einen Gehweg zu fahren und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Mann stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

