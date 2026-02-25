PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Vereinsheim: Täter entwendet Leergut

Kleve (ots)

Am Dienstag (24. Februar 2026) kam es zwischen 08:53 Uhr und 13:20 Uhr an der Bresserbergstraße in Kleve zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter beschädigte die Scheibe einer Zugangstür zu einem Vereinsheim und entwendete aus den Räumen u.a. mehrere Kisten Leergut. Aufgrund von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - kurzes Haar
   - mittellanger Bart
   - schwarz Jacke
   - graue Hose

Ob der beschriebene Sachverhalt vom gestrigen Dienstag (24. Februar 2026) in Verbindung zum Einbruch in der vergangenen Woche (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6222259) steht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

