Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Die Polizei informiert: Ab 1. März neues Versicherungskennzeichen erforderlich

Kreis Kleve (ots)

Die Polizei weist alle Halterinnen und Halter von Mofas, Mopeds, Motorrollern, E-Scootern und anderen zulassungsfreien Kleinkrafträdern darauf hin, dass ab dem 1. März ein neues Versicherungskennzeichen vorgeschrieben ist. Mit dem Stichtag beginnt das neue Versicherungsjahr, wodurch die bisherige Versicherung ihre Gültigkeit verliert. Das neue Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2026 hat die Farbe schwarz.

"Wer ab dem 1. März mit einem alten Versicherungskennzeichen unterwegs ist, fährt ohne gültigen Versicherungsschutz"! Dies stellt eine Straftat dar, die die Polizei verfolgen muss, und wird Probleme im Schadenfall nach sich ziehen.

Die Versicherungskennzeichen wechseln jährlich ihre Farbe, sodass Einsatzkräfte auf den ersten Blick erkennen können, ob ein Fahrzeug ordnungsgemäß versichert ist. Fahrzeughalterinnen und -halter werden daher dringend gebeten, rechtzeitig bei ihrem Versicherer ein neues Kennzeichen zu beantragen und dieses vor der ersten Fahrt im neuen Versicherungsjahr, also ab dem 01. März, anzubringen.

Ab März werden verstärkt diesbezügliche Kontrollen durchgeführt. Ziel ist es nicht, zu bestrafen, sondern für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. "Ein gültiger Versicherungsschutz schützt nicht nur andere, sondern auch die Fahrerinnen und Fahrer selbst"! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell